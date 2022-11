' Ndrangheta dal Reggino alla Capitale | sequestro da 100mln e 26 arresti I NOMI

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Blitz antimafia della Dia a Roma e provincia, nel Lazio, in provincia di Cosenza e Agrigento . In corso l'esecuzione di un'ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della procura ...

... "distaccamento" o "propaggine"locale di Cosoleto (RC) , ma composto anche da soggetti appartenenti a famiglie di 'originarie di Sinopoli (RC) e di altri comuni calabresi oltre che ......"Camaleonte" nato da un'inchiesta della Dda di Reggio Calabria sull'infiltrazione della '... al termine della camera di consiglio, ha ribaltato la sentenza emessagup il 22 gennaio 2021, ...Le mani della ‘Ndrangheta sulla Capitale. Questo è quanto emerso dalle indagini della Dia, coordinate dalla Dda di Roma, che hanno consentito l’arresto di 26 persone, accusate di far parte di una ...Sono le parole di Vincenzo Alvaro, in un'intercettazione. Per i magistrati della Dda di Roma sarebbe il capo della Locale di 'ndrangheta attiva da anni nella Capitale ...