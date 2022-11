Musetti-Draper | NextGen ATP Finals | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lorenzoaffronterà Jacknell’ultimo match della fase a gironi delle Next Gen ATP. Il tennista italiano scenderà in campo a Milano nella giornata di giovedì 10 novembre, impegnato nel secondo incontro a partire dalle ore 19.30 (in precedenza spazio al confronto tra Chun-Hsin Tseng e Dominic Stricker). Il toscano, che all’esordio ha battuto Tseng e questa serà incrocerà Stricker, punterà a una vittoria convincente per proiettarsi verso la semifinale da disputare contro chi riuscirà a emergere dal girone con Nakashima, Passaro, Arnaldi e Lehecka. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’, il palinsesto tv edialle Next Gen ATP ...