Monza | Palladino | «Sarri lo seguo e lo stimo da anni»

(Di mercoledì 9 novembre 2022), le parole di Raffaelein conferenza stampa: «Sensi in campo è un’artista, ci mancherà tantissimo, Izzo da top club» Raffaeleha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta dela Roma con la Lazio. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Dovrà essere una partita da giocare con tanto entusiasmo, dobbiamo cavalcare l’onda generata dopo la vittoria contro il Verona. La nostra bravura dovrà essere questa: avere grande entusiasmo e dare continuità. Sto lavorando su questo, per me è fondamentale a livello psicologico. Non sarà una gara semplice contro la Lazio, dovremmo avere coraggio e voglia di mettere in difficoltà una squadra forte, difficile da affrontare, che pallegia bene e molto forte tecnicamente. Anche loro hanno vinto il derby con la Roma ed hanno tanto entusiasmo, sarà ...

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Lazio.