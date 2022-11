Milan | Gazzetta | “Rossoneri spenti a Cremona”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 9 novembre 2022)- Come riporta laad oggi ilha davvero messo le corde alla stagione con un risultato importante. “la Cremonese, il Diavolo è incappato in un brutto scherzo da “Amici miei”. Con l’imprevisto 0-0 dello Zini, ipossono essere raggiunti da Atalanta e Lazio, avvicinati da Juve e Roma (a -2) e dall’Inter (a -3). Il Napoli è scappato via a +8 e nessuno potrà rosicchiargli il vantaggio. Presto per dire che i campioni d’Italia hanno abdicato, ma di sicuro la notte diha lanciato segnali preoccupanti, oltre i numeri. Il Napoli ha vinto a Bergamo anche senza Kvaratskhelia, la stella più luminosa finora. Quando invece Leao ha lasciato a piedi il, come nel primo tempo di Torino (sostituito) e come ieri (entrato malissimo nella ...