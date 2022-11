Midterm Usa | la diretta – Repubblicani in vantaggio alla Camera | testa a testa al Senato Biden | “Non c’è stata l’onda rossa”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Le sfide cruciali per il controllo del, dove è sfida all’ultimo voto, sono Wisconsin, Arizona, Nevada e Georgia (che va verso il ballottaggio il 6 dicembre). Trump non si congratula con DeSantis: potrebbe essere il suo sfidante alle prossime primarie. Successo dei dem in Pennsylvania L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

