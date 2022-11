Lombardia | Mirabelli | ' chi suggerisce a Letta di chiamare Moratti fuori da realtà'

...con la realtà o si dedichi solo a far danni al Pd perchè sostenere chi ha governato infino a ieri per chi è stato all'opposizione è impossibile". Così il senatore Pd, Franco, su ......Moratti perché pare che nell'ampia rosa di contatti che l'ex vicepresidente di Regione... C'è chi starebbe sondando di riportare nell'agone Giuliano Pisapia Oggi Franco, a capo di ...Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Leggo che Renzi suggerisce a Enrico Letta di telefonare alla Moratti per candidarla. Penso che abbia perso il contatto con la realtà o si dedichi solo a far danni al ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...