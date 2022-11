Caso Ginnaste | le ex atlete Corradini e Basta ascoltate in Procura

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma – Sono cominciate questa mattina a Roma le audizioni con lafederale di Ninae Anna, due delle exche per prime hanno denunciato abusi psicologici da parte dello staff della Nazionale di Ginnastica Ritmica durante il loro periodo di attività. La prima ad essere ascoltata è(audizione iniziata alle 10.30), mentre a seguire è toccato ache prima di entrare ha rilasciato una breve dichiarazione. "Mi sento bene, sono serena ed è un momento importante. Cosa mi aspetto? Vediamo dopo audizione", ha detto l'ex ginnasta. (Ansa).