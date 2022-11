Camera | Rampelli a Calenda | ' complimenti per l' eloquio raffinato'

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - “Certo da un parlamentare della Repubblica che usa termini così raffinati non mi aspetto che possa capire. Aggiungerei per restare in sintonia con volgarità insulse e banali che 'con la cultura nun se magna'…". Così Fabioribatte al tweet di Carlo. "Peccato che i forestierismi in uso nella nostra lingua sono un'emergenza culturale di cui tutti parlano, comprese l'Accademia della Crusca e l'Accademia dei Lincei. Peccato che l'identità italiana faccia Pil, peccato che la democrazia preveda che tutti i cittadini debbano saper leggere e capire l'idioma delle istituzioni, compresi quelli non istruiti. Tutte vaccate?”.

Il vicepresidente di Montecitorio, l'esponente di Fratelli d'Italia Fabio, ha condiviso sui social un video dall'Aula in cui 'traduce' in italiano la parola ... ' Alladei deputati ...Fabio(Fdi), vicepresidente della, corregge la formula di rito con cui si invitano i deputati a utilizzare 'il dispenser' durante le operazioni di voto. Sui social ha poi diffuso il video, ...Aggiungerei per restare in sintonia con volgarità insulse e banali che ‘con la cultura nun se magna’…”. Così Fabio Rampelli ribatte al tweet di Carlo Calenda. “Peccato che i forestierismi in uso nella ...Il vicepresidente di Montecitorio, l’esponente di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli, ha condiviso sui social un video dall’Aula in cui “traduce” in italiano la parola dispenser. Mentre si eleggevano i ...