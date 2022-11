Brutto incidente per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | con loro c’era anche Marco Fantini

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ieri mattinae la sua futura moglieerano in auto assieme all’amico, di ritorno da una sfilata di Intimissimi a Verona. Mentre viaggiavano a velocità regolate sull’autostrada A4, i tre ragazzi per scansare un’auto sopraggiunta a tutta velocità hanno rischiato di finire prima sul guardrail poi su un furgone che viaggiavalui a velocità molto sostenuta, finendo per inchiodare danneggiando solo lievemente l’auto.in autostrada per: come stanno ora Il primo a raccontare per filo e per segno come sono andate le cose è stato...