(Di mercoledì 9 novembre 2022) Idisi, in India, a: l‘IBA ha comunicato oggi di aver assegnato l’organizzazione della prossima rassegna iridata alla federazione indiana, che aveva già ospitato la kermesse nel 2006 e nel 2018. L’accordo sulla città ospitante è stato firmato tra l’IBA e la Boxing Federation of India (BFI) dal presidente dell’IBA Umar Kremlev e dal presidente della BFI Ajay Singh. L’IBA entra nell’era digitale:sarà il primo evento in cui verranno introdotte la valutazione digitale e la revisione degli incontri. Così al sito dell’IBA Umar Kremlev: “L’India è molto appassionata die portare i Campionati del Mondo qui sarà ...

Gessica Ghini dell'Edera Boxing Gym Ravenna ha partecipato al torneo nazionalea squadre WBL tenutosi a Pompei la scorsa settimana. Le squadre che hanno partecipato sono state divise per regione e le componenti erano le migliori atlete di ciascuna categoria. Gessica ...... un Campionato europeo IBF maschile ed un campionato italiano. Una grande serata diallestita dalla "dama bionda del pugilato", con protagonisti due rappresentanti della... Boxe femminile, i Mondiali 2023 si terranno a Nuova Delhi a marzo FIRENZE - Ancora poche ore e poi per Martina Righi suonerà il gong. Un gong che potrebbe consentirle di cucirsi addosso il tricolore dei pesi leggeri.Il 12 Novembre in palio l'europeo dei medio-massimi IBF e il campionato italiano femminile dei pesi leggeri Le sorprese non finiscono mai nel mondo del pugilato e Scandicci si appresta a vivere una se ...