ATP Finals 2022 | Novak Djokovic mette nel mirino Roger Federer a Torino

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dal 13 al 20 novembre il Pala Alpitour disarà teatro delle ATP. Il titolo di “Maestro” del tennis sarà conteso dai seguenti tennisti: Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev,e Taylor Fritz. In teoria, avrebbe dovuto partecipare al Master anche Carlos Alcaraz, ma il n.1 del mondo è stato costretto a dare forfait per uno strappo agli addominali subìto nel corso dei quarti di finale del Masters1000 di Parigi-Bercy contro il danese Holger Rune. Quest’ultimo, tra l’altro, è prima riserva dellegrazie al sorprendente titolo ottenuto nell’atto contro conclusivo del torneo parigino contro. Un Nole che ha dovuto fare i conti con la verve del giovane Holger, ma che ...

... considerando che Mattia era entrato nella competizione solo in extremis al posto di Holger Rune , che ha dato forfeit dopo il trionfo di Parigi - Bercy, diventando la prima riserva delle. ...Ad inaugurare la seconda giornata di incontri alle Intesa Sanpaolo Next Genè stato l'attesissimo derby che ha visto protagonisti Francesco Passaro (n.119) e Matteo Arnaldi (n.134). A spuntarla è stato il 21enne di Perugia che al termine di una maratona durata ...Memorabile Francesco Passaro. Il tennista dello Junior Tennis Perugia vince il suo primo match alle Next Gen Atp Finals di Milano, battendo nel derby azzurro l'amico e rivale Matteo Arnaldi. Una parti ...Spettacolo all'Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Francesco Passaro annulla tre match point e supera l'amico Matteo Arnaldi nonostante i crampi. Entrambi hanno ancora chance di raggiungere le semifi ...