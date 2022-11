Zelensky a vigilia Midterm | Usa continui a sostenerci

(Di martedì 8 novembre 2022) "Grazie per il sostegno, al Presidente Biden, a entrambi i partiti del Congresso e a tutti i cittadini americani! Sappiate che non sostenete solo un Paese o il suo leader, ma milioni di persone che, ...

08 Mosca: "Nessuna condizione preliminare a negoziati con Kiev" 12:04 alla vigilia di midterm: "Gli Usa continuino a sostenerci" 11:39 G20 di Bali, parteciperà in modalità online
È la replica di Mikhaylo Poldolyak, consigliere di Volodymyr Zelensky. Intanto, né Mosca ... pressioni strombazzate proprio nella immediata vigilia del voto di Midterm. Si è ben più sbilanciato invece ...