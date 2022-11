UNDER 14 | 8^ ANDATA | PARMA-FIORENZUOLA 9-0

Tuttocampo

Anastasio, coach delle19 CAMPIONATO19 1fase " qualificazione 1GIORNATA DILunedì 7 NOVEMBRE 2022 ore 19,40 " Palestra Sc. Media Pertini " Ist. Lanino Pallacanestro Femminile Vercelli " Basket Club Novara 46 - 63 (parziali: ...... poi piano piano ho iniziato a trovare i miei ritmi, la stagione su terra èmolto bene. Roma ...crescita 'La competizione tra noi italiani ci sprona tutti perché se ci penso siamo dieci21 ... UNDER 15: Esperia con un piede ai Regionali, 0 goal subiti per il Putignano, Lev. Azzurro e Wonderful a punteggio pieno. Le classifiche d'andata. Lo Yacht Club Rimini, con il suo equipaggio misto, si è aggiudicato il titolo di Campione d’Italia per club Under 21.(www.parmacalcio1913.com) - 8^ Giornata del Girone di Andata del Campionato Regionale Under 13 PRO, sul campo in sintetico “Quirino Zanichelli” del - ParmaPress24 ...