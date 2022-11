Un ragazzino di 14 anni è stato investito e ucciso da un tram a Milano

(Di martedì 8 novembre 2022) AGI - La Procura diindaga con l'ipotesi di reato di omicidio stradale colposo per la morte di Luca Marangoni, il quattordicenneda unin via Tito Livio. Il fascicolo èaperto dal pm di turno Maria Cristina Ria dopo essere stata informata dagli agenti del nucleo radiomobile della Polizia Locale. I primi passaggi dell'inchiesta a carico del conducente 45enne deldella linea 16 sono stati il sequestro del mezzo pubblico, della bicicletta del 14enne. Sarà disposta l'autopsia sul corpo del. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8.10: Luca stava andando al liceo scientifico Albert Einstein dove frequentava il primo anno. Era insieme a un amico: i due, enbi in bici, percorrevano via Tito Livio ...

Per il tragico incidente di questa mattina in cui ha perso la vita undi 14travolto da un tram mentre andava a scuola in bicicletta, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo stradale e ha indagato il conducente dell'Atm, a sua ...L'effetto dell'alcol al mattino è devastante, a maggior ragione se a bere è un, un quattordicenne. Il ministero della Salute raccomanda alcol zero fino a 18. Come viene riportato dalla ...Luca Marangoni è deceduto questa mattina mentre si dirigeva all'istituto milanese Einstein. Il conducente del mezzo pubblico è sotto shock ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...