Tumori | tornano i cioccolatini della ricerca | sabato in 1 800 piazze

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Adnkronos Salute) - Cioccolato alleatocontro i12 novembrein 1.800i '', distribuiti dai volontari Airc (Associazione italiana per lasul cancro) a fronte di una donazione di 10 euro, nel corso dei 'Giorni' di Fondazione Airc, dieci giorni per informare e sensibilizzare il pubblico sulla lotta al cancro coinvolgendo tv, radio, stadi di calcio e scuole superiori. 'Oggi cambiamo il domani' è il claimcampagna per sottolineare la centralitàscienza e la necessità di sostenere itori per individuare le cure più ...

Mondolfo (PU) - Sabato 12 novembre 2022in vendita nelle piazze italiane I cioccolatini della ricerca di Fondazione AIRC. Ancora una ... più efficaci e meglio tollerate per iche ...Con una donazione di 10 euro si possono sostenere i ricercatori per individuare le cure più efficaci di domani Cioccolato alleato della ricerca contro i. Sabato 12 novembrein 1.800 ...(Adnkronos) – Cioccolato alleato della ricerca contro i tumori. Sabato 12 novembre tornano in 1.800 piazze i ‘cioccolatini della ricerca’, distribuiti dai volontari Airc (Associazione italiana per la ..."Anche quest’anno - afferma Alessia Ruzzeddu, Responsabile Welfare Diversity & Inclusion Management - torniamo nella città di Genova con ... Con oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori ...