Tony Schiavone su Renee Paquette in AEW | “Una delle migliori assunzioni fatte”

(Di martedì 8 novembre 2022) L’ultimo innesto in casa AEW ha riguardato il parterre degli “intervistatori/commentatori”, con l’arrivo in casa All Elite di. La moglie di Jon Moxley ha militato in WWE sotto il nome diYoung, e da quando ha lasciato la federazione di Stanford, ha aperto un canale YouTube su cui tiene il suo personale podcast The Session, pieno di interviste inedite ai lottatori attualmente più in voga nel panorama del Wrestling mondiale. Dal suo arrivo nella compagnia diKhan, laha lentamente soppiantatonel ruolo di intervistatrice, mostrandosi parecchio a suo agio in tale veste. “È meravigliosa.. “ Parlando proprio di, l’ex commentatore leggendario della WCW si è rivelato ...

Asiatica Film Mediale

... Badria Razem, Annamaria Carrieri, Desirè Colangelo, Chiara Ceo, Emanuelee Vito ... una rivisitazione del celebre brano "Quando Quando Quando" diRenis, presentato sul palco del Casinò ...Che stavolta abbandonae la sua rassicurante serialità per La mala erba , noir senza ...Kirkham, Katie Scott, Arboretum, Rizzoli, euro 26 10. Richard Chizmar, Inseguendo l'uomo nero , ... Tony Schiavone condivide chi è il braccio destro di Tony Khan in AEW L'ultimo innesto in casa AEW ha riguardato il parterre degli "intervistatori/commentatori", con l'arrivo in casa All Elite di Renee Paquette. La moglie di Jon Moxley ha militato in WWE sotto il nome d ...Nell'ultimo anno sono successe molte cose in AEW e molto spesso si è messa in fote discussione la possibile tenuta emotiva dello spogliatoio: a quanto pare, pur essendoci diverse frizioni tra i wrestl ...