Qatar 2022 | Brasile a Torino lunedì Assegnati i numeri di maglia

(Di martedì 8 novembre 2022)ilsarà aper iniziare a preparare l’avventura Mondiale.intanto idiDailsarà alla Continassa, lì dove Alex Sandro, Danilo e Bremer sono di casa, per preparare al meglio la prossima avventura a. I verdeoro intanto, come riferisce l’ANSA, hanno presentato la lista numerata della propria rosa. LA LISTA 1 Alisson; 2 Danilo; 3 Thiago Silva, 4 Marquinhos, 5 Csemiro, 6 Alex Sandro, 7 Paquetá, 8 Fred, 9 Richarlison, 10 Neymar, 11 Raphinha, 12 Weverton, 13 Dani Alves, 14 Eder Militão, 15 Fabinho, 16 Alex Telles, 17 Bruno Guimaraes; 18 Antony, 19 Gabriel Jesus, 20 Vini Jr., 21 Rodrygo, 22 Bremer, 23 ...

, lunedì il Brasile sarà a Torino per iniziare a preparare l'avventura Mondiale. Assegnati intanto i numeri di maglia Da lunedì il Brasile sarà alla Continassa, lì dove Alex Sandro, Danilo e ...