L’Inter vende subito | arrivano 55 milioni

... come a suo tempo quella di vendere Zaniolo, e sono certo chese ne rammaricherà, ma quando sarà troppo tardi. Una squadra che ambisce a grandi traguardi, come quella nerazzurra, non......Tremolada che aggira Motti e viene steso dal difensore ex, ... ma Vona sembra tenere in gioco'attaccante lariano). Parma in ... Sembra finita, ma il Comocara la pelle regalandosi 6 minuti ...