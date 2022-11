Lazio | Immobile scalpita | le ultime sui tempi di recupero

Leggi su rompipallone

(Di martedì 8 novembre 2022) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, arrivano buone notizie per lasulle condizioni del suo capitano, presente in panchina, anche se solo per sostenere i compagni, nel derby di domenica scorsa.sembrerebbe aver smaltito l’infortunio, ed ha come obiettivo quello di rivedere il rettangolo verde prima dell’inizio dei mondiali e quindi, di conseguenza, prima del 2023.Juventusmette nel mirino la Juve, da valutare la convocazione per il Monza L’attaccante biancoceleste rientrerà in gruppo in questi giorni per gli allenamenti con la squadra, durante i quali lo staff valuterà le condizioni fisiche del ragazzo ed un eventuale convocazione già nella gara contro il Monza, che non risulta al momento probabile. Molto più forte invece l’opzione che Sarri ...