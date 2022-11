Orizzonte Scuola

...57 euro, l'importo totale dovuto di 20.830,43 euro (escluso anticipo), le speserendiconto ... alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cerchi in lega da 16", fendinebbia,frontale ...Vedasidi rapporto per il bilanciamento del carico "Inverno 2022": https://www.g2.com/... l'indice di spedizione di container della Cina, una misura composita del costo dell'di merci via ... Invio griglia di monitoraggio all’Anac entro il 10 novembre: indicazioni per la compilazione Dopo le precisazioni delle scorse settimane in merito alla “nota di contestazione del mancato invio della griglia di rilevazione di cui ...