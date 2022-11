Ecomondo ne fa 25 e si apre con gli Stati generali sulla Green economy

Leggi su formiche

(Di martedì 8 novembre 2022) In Italia laha raggiunto risultati importanti e il made in Italy punta sempre più alla qualità ecologica. Crescono fotovoltaico ed eolico, ma diminuisce la quota di rinnovabili sul consumo finale di energia, così come scendono le rinnovabili nei consumi elettrici. L’economia circolare continua ad avere ottime performance. Aumentano le immatricolazioni di auto elettriche e riprende la sharing mobility. Accanto a questi invidiabili traguardi permangono però alcune criticità: non si arresta il consumo di suolo che nel 2021 ha toccato il massimo degli ultimi dieci anni. E non va meglio nella gestione delle risorse idriche. Questa, in estrema sintesi, la fotografia dell’economia verde in Italia scattata dalla “Relazione sullo Stato della” e presentata oggi a Rimini, nell’ambito di ...