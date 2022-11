Cristian Camisa nuovo presidente di Confapi

(Di martedì 8 novembre 2022)è stato eletto all’unanimitàdidall’Assemblea generale svoltasi oggi a Roma. Piacentino, 48 anni,e amministratore delegato della T.t.a., azienda che opera nel settore meccanico. E’ statodiIndustria Piacenza e vicedinazionale.succede a Maurizio Casasco che ha guidato la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata per dieci anni e che si è dimesso dopo essere stato eletto alla Camera dei Deputati. “Sono onorato e felice – le prime parole del neo– Farò tesoro della preziosa eredità di credibilità, efficienza ...

piacenzasera.it

... Giuseppe Ballotta di Tecnocarp, Gian Mario Bosoni di Emiliana Conserve, Elena Bozzarelli di Life In, il vicepresidente nazionale di Confapi, Bruno Capocaccia di Gas Sales, Andrea ...... anche ai non soci - spiega il presidente Ponginibbi - questo trasferimento è il coronamento di un cammino per il quale ci tengo a ringraziare, tra gli altri, il mio predecessore, il ... Cristian Camisa eletto nuovo presidente nazionale di Confapi - piacenzasera.it Cristian Camisa è stato eletto all'unanimità nuovo presidente di Confapi dall'Assemblea generale svoltasi oggi a Roma. Piacentino, 48 anni, Camisa è presidente e amministratore delegato della T.T.A., ...Mocorito, Sin.- El cadáver de un hombre vecino de la sindicatura de Pericos fue encontrado al interior del canal Humaya, a la altura del sifón, en la comunidad de Rancho Viejo, en el municipio de Moco ...