Cico 2022 | Davide Di Maria vince in classe 2 4 mR

(Di martedì 8 novembre 2022) Per il secondo anno consecutivoDi, atleta paralimpico della Canottieri Garda Salò, ha vinto il– Campionato Italiano Classi Olimpiche – nella2.4 mR. A Formia (LT), presso il Circolo Nautico Caposele, dal 3 al 6 novembre sono scese in acqua tutte le classi olimpiche, che hanno potuto regatare solo due giorni su quattro previsti. Diancora in trionfo al: “Bella soddisfazione” Dopo le due prove della prima giornata infatti, venerdì per meteo avverso e sabato per mancanza di vento, le barche sono rimaste a terra. Per l’assegnazione dei titoli italiani sono state determinanti le prove della giornata di domenica. “E’ stato un campionato difficile e complesso, soprattutto per le condizioni meteo instabili. La ...