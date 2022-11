Captain America | Jeremy Strong poteva essere la controfigura di Chris Evans | la reazione della star Marvel

(Di martedì 8 novembre 2022) L'attore <>Jeremyha rivelato che gli era stata offerta la "parte" del corpo di Steve Rogers in <>Captain> <>America> eha condiviso la suaal racconto del collega. <>Jeremyha rivelato che aveva quasi valutato la possibilità di accettare il ruolo del giovane Steve Rogers nel film <>Captain> <>America>: il primo vendicatore, accettando che il suo volto venisse poi modificato in CGI e sostituito con quello di. L'attore ha successivamente ...

Lavorò anche su Daredevil ,e sulla serie a fumetti dei Transformers , sempre per la Casa delle Idee.... FRESHMAN YEAR , su Peter Parker che trova un mentore in Tony Stark e MARVEL ZOMBIES , con un contagio che trasforma in morti viventi anche i alcuni supereroi, comee Hawkeye. Nella ... Il 9 novembre uscirà in sala Black Panther: Wakanda Forever, secondo capitolo dedicato al personaggio di Pantera Nera. Diretto da Ryan Coogler, nel cast troviamo Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai ...