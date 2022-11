Avatar | i dettagli sul sequel cancellato The High Ground | nello script di 132 pagine battaglie a gravità zero

(Di martedì 8 novembre 2022) Il regista di, James Cameron, rivela di aver trascorso un anno a realizzare un, Theer, poi buttato nel cestino per ricominciare tutto da capo. James Cameron ha rivelato di ave trascorso un intero anno a concepire undifinito nella spazzatura. Il titolo delin questione, di cui sono stati rivelati alcuni, era: Theer, e aveva unolungo 132, ma il progetto è stato. "Stavo lavorando con un team di scrittori. Avevamo molte idee", ha detto Cameron al magazine Total Film. "Continuavamo a cercare di racchiuderlo in una scatola e non si adattava mai del tutto. A ...

Il titolo del sequel in questione, di cui sono stati rivelati alcuni dettagli, era: The Higher Ground, e aveva uno script lungo 132 pagine, ma il progetto è stato cancellato. "Stavo lavorando con un team di scrittori. Avevamo molte idee", ha detto Cameron al magazine Total Film. Nel 2009 il film Avatar, diretto da James Cameron, è stato un successo, e ci si domanda se sarà lo stesso per Avatar 2 – La via dell'acqua, che uscirà nelle sale italiane il 14 dicembre.