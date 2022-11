Aumentano mutui non pagati | approda in Italia Save your Home

Dopo un lungo periodo di ribassi, dunque, le sofferenze bancarie degli italiani tornano ad aumentare."Negli ultimi 12 mesi, come ha rivelato l'ultimo report di FABI, le rate die prestiti non ...... ancora non si è deciso quale e intanto i prezzi dei corpi illuminanti. Il sindaco poi ... in attesa che la rinegoziazione deistipulati per le due opere faraoniche (ancora in pectore) ...Roma, 8 nov. (askanews) - Gli effetti della crisi economica ed energetica, generata dalla pandemia prima e dal conflitto russo-ucraino dopo, non ...C’è invece chi, spinto dagli aumenti, opta per l’acquisto di una nuova abitazione, anche se le rate di mutuo sono più care causa dell’aumento del costo del denaro. L’acquisto di una nuova abitazione è ...