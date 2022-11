Ultime Notizie – Lombardia | Bertolaso | “Reintegro medici no vax? Avrei fatto scelte diverse”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sullenorme del governo relative aldel personale sanitario no, “”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione, Guido, intervenendo alla conferenza stampa dopo la Giunta, a Palazzo. Questo, sottolinea, “lo sa il presidente Fontana e lo sanno tutti quelli con cui mi sono confrontato nelleore, ma questa è la legge e va rispettata”. In ogni caso, aggiunge, “è stata fatta una tempesta in un bicchiere d’acqua perché parliamo di numeri risibili con i quali non si risolvono i problemi di pianta organica. Stiamo parlando di circa 700 persone, la maggior parte delle quali ha incarichi ...

Ma le cose, nellesettimane, sono cambiate in peggio per i democratici. In cima alle preoccupazioni degli statunitensi - e non sorprende - ci sono il costo della vita e la recessione, con la ...TEMI: cartelli bimbi santa maria la longa cartelli santa maria la longa fabio pettenàfvgsanta maria la longaIl comune del Friuli che frena le auto: "Qui i bimbi ..."E' l'occasione - hanno spiegato in una nota Coldiretti e il Consorzio di tutela e promozione della birra artigianale, organizzatori dell'evento - per far conoscere la produzione attraverso i sentieri ...Con la morte, annunciata nelle ultime ore in Libano, di un membro della protezione civile libanese, rimasto gravemente ferito nella devastante esplosione del porto di Beirut dell'agosto del 2020, sale ...