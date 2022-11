Nasce l’app Starcks | tifosi e token insieme oltre il Fantacalcio

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Dal mese di novembre la appconsente aidi acquistare e scambiarsi i– ovvero un asset con un valore economico digitale – di tutti i calciatori dei campionati europei di calcio: in altre parole iavranno un peso decisionale sulle carriere dei propri beniamini. “La strada è ancora lunga ma siamo partiti con il piede giusto”, spiega a ‘Repubblica’ Emanuele Floridi consulente di strategie per lo sport chead Alessandro Moggi e al centravanti della nazionale della Lazio Ciro Immobile, ha lanciato. “Abbiamo riconosciuto il potenziale dell’idea e l’abbiamo realizzata in tempi rapidi anche grazie a Wda, un venture builder italiano specializzato nella creazione di startup”. A costruire il valore delè un ...