Myanmar | torna dopo Covid e golpe il festival delle mongolfiere

Agenzia ANSA

Le persone si radunano sulle colline delCentrale per prendere parte ai festeggiamenti dell'annuale festival delle luci "Tazaungdaing", che segna la fine della stagione delle piogge, con una serie di mongolfiere colorate che con le ...La gente si riunisce sulle colline delcentrale per celebrare l'annuale festival della luce di Tazaungdaing che segna la fine della stagione delle piogge. Il festival non si e' tenuto negli ultimi due anni a causa della pandemia di ... Myanmar, torna il festival delle mongolfiere di Taunngyi - Mondo Roma, 7 nov. (askanews) - Le persone si radunano sulle colline del Myanmar Centrale per prendere parte ai festeggiamenti dell'annuale festival delle luci "Tazaungdaing", che segna la fine della ...La gente si riunisce sulle colline del Myanmar centrale per celebrare l'annuale festival della luce di Tazaungdaing che segna la fine della ...