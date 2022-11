(Di lunedì 7 novembre 2022) Per una maggiore tutela contro i rialzi futuri, il tassosembra essere l’opzione più sicura, sia per le richieste di primo mutuo sia per la surroga

Il Sole 24 ORE

... spingendoli alla ricerca di nuovia tasso fisso o tasso variabile con CAP per potersi mettere al riparo da futuri e probabili ulteriori aumenti della rata. La stess analisi ...In crescita ledeiIn questo scenario caratterizzato da una elevata incertezza, nel terzo trimestre 2022 cresce il numero di mutuatari che considera di surrogare il proprio mutuo a ... Mutui, surroghe dal variabile al fisso: le migliori offerte partono da interessi al 3,54% Per godere di condizioni migliori, è possibile spostare il mutuo da un istituto di credito a un altro attraverso la surroga o l’estinzione anticipata.Va ricordato infatti che veniamo da dieci anni di tassi bassissimi che hanno portato a un boom di mutui a tasso fisso, dieci anni in cui anche chi aveva un variabile ha spesso surrogato verso ...