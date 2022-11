Meloni a Sharm per Cop27 |  faccia a faccia con Al Sisi  durato oltre un’ora

Il presidente del Consiglio Giorgiaha avuto un incontro molto cordiale ai margini della Cop27 aEl Sheikh con il Presidente israeliano Isaac Herzog . Lo scambio si è concentrato sull'...... parteciperà al summit delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, la Cop27 aEl - Sheikh Dopo il viaggio a Bruxelles di giovedì scorso, Giorgiaesordisce al suo primo vertice ...Oggi il via ufficiale a Sharm El-Sheik. Primo vertice internazionale della Meloni: è il primo premier in Egitto dal caso Regeni Dopo aver messo in archivio la prima missione all’estero con il… Leggi ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Sharm el-Sheikh, dove prenderà parte ai lavori della Cop27. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha detto che «di fronte ...