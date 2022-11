La dannata paura di Stefano Sensi

(Di lunedì 7 novembre 2022) C’è qualcosa di sbagliato nelle urla e nelle lacrime dimentre si accasciava al suolo e poi usciva dal campo di gioco dello stadio Brianteo, ora per necessità di sponsor U-Power Stadium. E c’è qualcosa di sbagliato non perché un infortunio non debba, possa, capitare, ma perché era dalla stagione 2018/2019 che il centrocampista del Monza aspettava un inizio di stagione del genere, libero dall’angoscia dei problemi fisici. È durata sei mesi la tregua trae l’infermeria, poi lei si è ripresentata a bussare alla porta e lui le ha aperto e l’ha fatta accomodare per accomodarsi su di lei. Frattura del perone, dice la cartella clinica. Almeno due mesi di stop, dice la prassi. Ci si rivede a gennaio, forse a febbraio, dice il buon senso. Fortuna ha voluto (per) che questa ...

ivolleymagazine

Come ognivolta, devo vincere l'imbarazzo. L'imbarazzo di parlare con uno sconosciuto, di ... Molti anziani sono stati travolti dallao "murati" in casa dai parenti più giovani che non ...E se queste due versioni fanno troppa, c'è sempre il modello originale, probabilmente più ... si pensa, negli anni '70 si impossessò di lei trasformandola in una bambola. Ad oggi, la ... Pallavolo iVolleygram – Michele Baranowicz: “Avere paura non serve a nulla, abbiamo una semplice azione da compiere, ed è buttare giù quella dannata palla” Una sceneggiatura che nessuno voleva, due idoli degli anni Novanta e un film che ha fatto storia. Belli e Dannati, il cult di Gus Van Sant, visto trent'anni dopo.L'attore comico ha parlato dell'odierna comicità vittima in modo esagerato a suo dire del dilagare del politicamente corretto.