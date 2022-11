La caccia alle streghe non è finita | dal Medioevo a oggi le donne libere fanno paura La mostra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sofia Lipoli per questa nuova puntata di Art of Change è andata a Monza dove nella Villa Reale è aperta larie” curata da Luca Scarlini. Si tratta di un racconto che parla non solo del passato ma che riguarda sorprendentemente anche il presente visto che nel 2021 sono state oltre 1300 lemorte accusate di stregoneria nel mondo, mentre in Italia sempre nel 2021 ci sono state ben 940 denunce con questa accusa. Il percorso espositivo - ispirato al film Suspiria di Dario Argento - si snoda tra conoscenze antiche, cerimonie nascoste, sacralità ed erotismo per raccontare una figura di donna libera, indipendente, fuori dagli schemi che è stata sempre combattuta. Per questo la visita allainizia vivendo in prima persona la forte esperienza di un vero processo per stregoneria tenuto da un tribunale ...