Ex moglie e compagna lo piangono e spunta moglie segreta

Tre mogli e un defunto. Non è il titolo di un film ma l'incredibile storia raccontata dal "Il Secolo XIX" e accaduta a La Spezia. La morte del protagonista ha portato l'ex e la compagna a piangere l'uomo all'obitorio, seppur in stanze separate ma al momento di risolvere alcune pratiche burocratiche hanno scoperto l'esistenza di una terza donna, la moglie legittima.