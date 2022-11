Champions | sorteggio ottavi finale | Milan-Tottenham | Eintracht-Napoli e Inter-Porto

Leggi su italiasera

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Prima partita didiLeague da giocare in casa per il. L’avversario estratto dall’urna a Nyon è ildi Antonio Conte. Ilsorride al, che affronterà in trasferta l’Francoforte. Anche l’, oltre al, giocherà la prima partita didiLeague in casa. L’avversario estratto dall’urna è il. Ecco gli accoppiamenti completi per glididiLeague estratti oggi a Nyon: Lipsia – Manchester City; Brugge – Benfica; Liverpool – Real Madrid;...