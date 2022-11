Ancora tre giorni per attivare la migliore tariffa iliad

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 7 novembre 2022) Mancano solo treperlache tutti possono, sia per chi effettua la portabilità del numero provenendo da un altro operatore sia per le nuove numerazioni.Flash 160 è ladell’operatore francese che al costo di 9,99€ al mese garantisce minuti ed SMS illimitati insieme a 160 GB da utilizzare per navigare in 5G. Passa a ho da Fastweb Flash 160, poco tempo per la migloireFlash 160 è laa tempo che l’operatore francese propone sul proprio sito Web o tramite i corner dove puoi attivarla cambiando il tuo attuale operatore effettuando la portabilità oppure attivando una nuova numerazione al costo ...