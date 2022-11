Mondiali femminili 2023 | calendario completo Italia | programma | date e orari

Il programma , con l'orario e la diretta streaming, delle finali di specialità maschili eai2022 di ginnastica artistica , in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre. Ultimi due giorni sulla pedana di Liverpool, e ancora Italia protagonista. Tra le finali di ...E' la Nuova Zelanda la seconda finalista deidi rugby. Le Black Ferns hanno battuto di misura, per 25 - 24, la Francia nella semifinale giocata a Eden Park. Ora le neozelandesi avranno la possibilità di conquistare il loro ...Appena finiti i quarti di finale del doppio misto Rossi e Crosara Federico di Verona hanno vinto il loro quarto di finale contro la formazione cubana domani sono in semifinale al Mondiale che si sta ...Un argento che fa storia. L' Italia Under 19 perde la finale mondiale per 4-1 contro l’Argentina davanti ai quasi 6 mila spettatori che hanno gremito l’Aldo Cantoni, ma fa ritorno in Italia con una me ...