Il Qatar ha spiato Platini e un senatore francese per proteggere la sua reputazione

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 novembre 2022) Non si placano le polemiche nei confronti dela pochi giorni dall’inizio dei Mondiali. Negli ultimi giorni sono uscite nuove indiscrezioni che coinvolgono la Nazione ospitante i Mondiali. I media svizzeri parlano di azioni di spionaggio volte a garantire che alnon venissero togli i Mondiali dopo l’assegnazione, il quotidiano britannico The Sunday Times ha pubblicato invece un’inchiesta secondo cui giornalisti, avvocati, o anche l’ex boss del calcio europeo Michel, nonché un, sarebbero stati il ??bersaglio di hacker ingaggiati perladel. Secondo i dati recuperati dal Sunday Times e dal The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), è dal 2019 che hanno iniziato ad hackerare le cassette ...