Il PSG è una polveriera | Juventus pronta a riportare in Italia un fuoriclasse

(Di domenica 6 novembre 2022) Alta tensione in Francia: troppi galli nel pollaio e spogliatoio del Paris in frantumi. Lapuò approfittarne già a gennaio. Laguarda in casa del Paris Saint-Germain. Non è una novità che squadre così zeppe di campioni possano diventare veri e propri discount quando è tempo di vendere. In Francia è scoppiato il caso che tutti aspettavano da tempo: lo spogliatoio dei parigini si è spaccato. LaPresseTroppi galli nel pollaio, e questa è la fine che solitamente uno spogliatoio colmo di talento ma poco propenso al sacrificio fa. Una squadra che, in gergo, si direbbe fatta di sole “figurine”. Quest’anno con ogni probabilità sarà l’ultimo in cui il PSG è chiamato a vincere quella tanto sognata Champions League. È risaputo, infatti, che dalla prossima estate diversi campioni possano lasciare la città più romantica d’Europa per accasarsi ...