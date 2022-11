GF Vip | Patrizia Rossetti è una furia con Charlie Gnocchi | “Ti do una padellata in testa”

(Di domenica 6 novembre 2022) Nella notte di sabato nella Casa del Grande Fratello Vip 7 c’è stata l’ennesima lite che ha visto coinvolto, uno dei personaggi più controversi di questa edizione del programma, che stavolta se l’è presa con, portandola a perdere la pazienza. Tutto è iniziato durante il momento karaoke, quando a un certo punto il comico ha cercato di forzare la conduttrice a cantare un pezzo di Ligabue che lei non voleva cantare perché non conosceva le parole. GF Vip 7,insulta: “vuota!” “Ma allora sei unavuota” ha detto. A questo puntoè sbottata e ha ...

Corriere dello Sport

Gf, l'ira diRossetti nei confronti di Charlie Gnocchi Gnocchi ha insistito per far cantare una canzone alla Rossetti che però la conduttrice non conosceva. Il fratello di Gene l'ha poi ...E, nel momento in cui Charlie ha provato a ricucire questo strappo che si era venuto a creare connella casa del GF2022, lei si è rifiutata di abbracciarlo. © RIPRODUZIONE VIETATA Chi è Patrizia Rossetti concorrente Gf Vip: età, peso, altezza Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Sofia Giaele De Donà è arrivata ad una decisione definitiva nei confronti di Antonino.Scintille al Grande Fratello Vip. Nel corso della serata di ieri, dove i Vipponi si sono dilettati in una serata karaoke, è scattata la lite tra Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi. Gnocchi ha insisti ...