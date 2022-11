Bologna | omaggio a Davide Ferrerio nel riscaldamento contro il Torino

(Di domenica 6 novembre 2022) Ilè sceso in campo con una maglietta speciale nelallo Stadio Renato Dall’Ara prima del match di Serie Ail. La sfida, valida per la tredicesima di campionato, prenderà il via alle ore 12:30. La formazione rossoblu ha omaggiato, tifoso ricoverato in coma all’ospedale Maggiore in seguito a un pestaggio avvenuto l’11 agosto a Crotone per uno scambio di persona. Il capitano Lorenzo De Silvestri ed il direttore sportivo Marco Di Vaio si sono recati a trovare il ragazzo e la sua famiglia nella giornata di venerdì. ‘Forza’ è la scritta che campeggia sulla maglietta dei ragazzi di Motta. SportFace.

