Bambino indiano prende a morsi un cobra e lo ammazza | “Aveva attaccato il mio braccio” video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 6 novembre 2022) Incredibile sfida, in un villaggio, tra un pericolosissimoe undi soli otto anni, aggredito a un, morso “a secco”, quindi senza veleno, e in grado di reagire mordendo a sua volta il serpente fino a ucciderlo. E’ accaduto nel Pandarpadh, nella regione centrale dell’India del Chhattisgarh, e a raccontarla è lo stesso giovane a The New Indian Express: “Il serpente si è avvolto intorno alla mia mano e mi ha morso. Stavo soffrendo molto, il rettile non mollava la sua presa. E così ho deciso di fare l’unica cosa che in quel momento mi è venuta in mente nonostante il dolore fortissimo che stava provando. Dato che il rettile non si è mosso quando ho cercato di scrollarlo di dosso, l’ho morso forte due volte. È successo tutto in un lampo”. Ilha ucciso il ...