Un dialogo a più voci per raccontare la Divina commedia ai giovani

(Di sabato 5 novembre 2022) Un breve estratto, per dar l’idea del clima di questa versione della– per ora, l’Inferno – riscritta per i ragazzi: “‘E mentre ch’io là giù con l’occhio cerco, / vidi un col capo sì di merda lordo, / che non parëa s’era laico o cherco’. Dante, cosa fai? Non si dicono le parolacce! Da un grande poeta come te poi, non ce lo aspettavamo proprio... Sì, Dante è un grande poeta; e proprio per questo usa tutte le parole che ha a disposizione. Se deve parlare di cose belle, usa parole belle; se deve parlare di cose brutte e schifose, usa parole brutte e schifose”. Edizioni per i lettori piùdell’opera di Dante ne esistono già parecchie, va da sé; ma tutte, comprensibilmente, scelgono la strada dell’antologia: i canti più significativi, i personaggi più famosi. Franco Nembrini e Gianluca Recalcati (Uscimmo a rivedere ...