Russia | incendio in un bar | una strage | almeno 15 i morti

... secondo cui 'gli agenti hanno identificato e arrestato il sospetto dietro agli atti illegali in un locale di intrattenimento nella città di Kostroma, che hanno provocato une la morte di ...... il Vaticano conferma le sanzioni all'ex vescovo e premio Nobel di Timor estin un bar in: almeno 15 morti L'allarme Usa: "La Cina sta sviluppando armi atomiche molto velocemente" ...Quindici persone sono morte in seguito allo scoppio di un incendio in un bar di Kostroma in Russia, a circa 300 chilometri da Mosca. Secondo quanto riferisce ...Almeno 15 persone hanno perso la vita in un incendio scoppiato in un bar della città russa di Kostroma, a circa 350 km a nordest di Mosca: lo riporta la Tass, che cita una fonte dei servizi di emergen ...