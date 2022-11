Russia | incendio in un bar della citta' di Kostroma | 15 morti

in un bar nella città russa di Kostroma, 350 km a nordest di Mosca: al momento sono 15 i morti. 250 persone sono state evacuate dal locale, il Polygon Cafè, cinque i ...Le autorita' hanno reso noto che l'e' scoppiato intorno alle 2:00 (ora locale, mezzanotte in Italia) ed e' stato domato intorno alle 7:30 di questa mattina. La polizia russa ha reso noto di ...E' salito a 15 il bilancio delle vittime dell'incendio scoppiato in un bar della citta' russa di Kostroma: lo riporta Interfax, che cita il ...Quindici persone sono morte in seguito allo scoppio di un incendio in un bar di Kostroma in Russia, a circa 300 chilometri da Mosca. Secondo quanto riferisce ...