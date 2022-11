Rampage 04 11 2022 Cassidy vs Shibata

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 5 novembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci troviamo in quel di Atlantic City e si respira l’aria delle grandi occasioni: Mike Tyson sarà l’ospite speciale della puntata e si siederà al tavolo di commento, Ricky Starks effettuerà il suo ritorno nella programmazione televisiva della AEW e nell’opener della serata assisteremo all’inedito dream match titolato tra l’All-Atlantic Champion Orangee Katsuyori. Lo show si apre con l’ingresso di ‘Iron’ Mike Tyson, l’icona della Boxe raggiunge il tavolo di commento per seguire il match titolato tra. Prima dell’incontro titolato la regia ci mostra una vignetta dedicata al wrestler nipponico. All-Atlantic Championship Match: Orange ...