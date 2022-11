Quando è previsto il pagamento Naspi a novembre 2022? Ecco le DATE

Il Sole 24 ORE

Dopo due ore di Consiglio dei ministri,sono ormai passate le otto e mezzo di sera, Giorgia Meloni si presenta in conferenza stampa e ... Nella Nadef, aggiunge, "abbiamoun indebitamento ...Fino a'Per i prossimi mesi', ha spiegato il manager, 'continueremo a monitorare ciò che ... un taglio dei costidel 10%. Google ha invitato alcuni dei suoi dipendenti a cercare un'... Da Milano a L’Aquila, ecco quando si può accendere il riscaldamento Medicina in 5 anni, il San Raffaele: «Si può fare». I compagni di facoltà hanno scritto al rettore: «Ma come ha fatto a finire così presto» ...Non più un decreto, ma un emendamento che sarà presentato in Parlamento. Sullo sblocca-trivelle il governo cambia strada e sceglie una via più veloce per riattivare la ...