Preghiera del mattino 5 Novembre 2022 | “Donami fede e pazienza”

(Di sabato 5 novembre 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... prima che quel dio esaudisca quella sua, e non serve essere critici letterari per sapere ... Tre giorni dopo l'uscita, una delle frasi più sottolineate nell'edizione americanalibro di ...... la 22enne morta lo scorso 16 settembre dopo essere stata arrestata per avere lasciato incustodita fuori dal velo una ciocca di capelli, sono scoppiate dopo lavenerdì nella 'capitale' ...Secondo Amnesty International sarebbero almeno 10 le vittime, tra cui bambini nella repressioni delle forze di sicurezza iraniane che hanno sparato sui manifestanti nella provincia sud-orientale del S ...L’ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Chiesa di Rieti e il Comune di Rieti promuovono un incontro di preghiera e riflessione sul ...