Il Foglio

Novak Djokovic (ATP 7) non ha avuto nessunad imporsi su Lorenzo Musetti (23) e avanza cos spedito in semifinale al Masters 1000 di- Bercy. Il serbo ha agilmente battuto l'italiano con il risultato finale di 6 - 0 6 - 3 ...Carlos Alcaraz è in dubbio per le Atp Finals di Torino. Il numero uno del mondo è stato costretto al ritiro dal quarto di finale del Masters 1000 di- Bercy a causa di unaddominale, lasciando strada libera ad Holger Rune, e ora rischia di aver chiuso in anticipo la sua stagione. "Non so se ce la farò, devo andare a casa, fare i ... Parigi ha un problema con il crack Sgomberi, spaccio, progetti e la paura di un altro tentativo a vuoto. C'è una collina della capitale francese molto tormentata, che per il governo è diventata una sfida ...Si sono delineate le semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Purtroppo tra i migliori quattro del torneo francese non ci sarà Lorenzo Musetti, che si è dovuto arrendere nettamente a Novak Djokovi ...