Milan-Spezia 1-0 | gol di Theo Hernandez | LIVE NEWS

chiude il sabato della 13esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi racconterà live la moviola degli episodi arbitrali più discussi. Dirige l'incontro il signor ...Sintesi1 - 0 MOVIOLA 1 Inizia il match 1 Occasione ...È in corso il match tra Milan e Spezia. I rossoneri sono passati in vantaggio grazie alla rete di Theo Hernandez È in corso il match tra Milan e Spezia. I rossoneri sono passati in vantaggio grazie ...46' Destro di Origi al volo, palla al secondo anello. 45' Quattro minuti di recupero. 44' Lancio lungo di Ampadu per Nzola, Tatarusanu esce a vuota e per sua fortuna ...